Сегодня вечером на телеканале BBC2 выйдет документальный фильм Russia’s Hooligan Army («Армия хулиганов России»), в котором российские фанаты рассказывают о погромах в Марселе во время Евро-2016 и обещают англичанам устроить особый прием на ЧМ-2018.

«В Марселе были специальные вооруженные силы, состоящие из фанатов, посланные Владимиром Путиным завоевать Европу.

Футбольное хулиганство – это принципы и мужество. Когда у тебя такое ощущение, что ты на вершине Эвереста, ты способен на все», – сообщил фанат Василий «Киллер».

«Англичане могут приехать, и мы все увидим. Кто-то очевидно попытается что-то предпринять. Это гарантировано, 100%.

Существует особая тактика ведения уличных драк, которую мы тренировали, участвуя в городских боях. У англичан были трудности с этим», – заявил фанат Денис, руководивший во Франции группировкой Orel Butchers.

«Для одних ЧМ-2018 будет праздником футбола, а для других – фестивалем насилия», – пообещал анонимный фанат.