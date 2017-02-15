МИНСК, 16 фев — Sputnik. Спустя день после громкой телепремьеры детского вокального конкурса "Ты супер!" ребята поехали на прогулку по Москве и отправились на спортивное поле, где их ждала встреча с известными футболистами Евгением Алдониным и Дмитрием Булыкиным.

Алдонин и Булыкин собрали две команды. Они научили юных вокалистов спортивным приемам игры и объявили состязание по бамперболу. Ребята надели на себя большие надувные шары, в которых можно бегать, падать и играть вниз головой. Этот заряд позитивных эмоций был так необходим конкурсантам шоу "Ты супер!". Дети смогли вдоволь порезвиться и позабыть о волнениях перед будущими выступлениями.

Этот дружеский матч доставил огромное удовольствие и спортсмену из футбольного клуба "Волга" Евгению Алдонину: "Когда видишь детей улыбающимися, самому становится веселее. Они очень чуткие, внимательные и остро чувствуют, когда к ним искренне относятся и с радостью проводят время с ними".

Ребята сделали с футболистами селфи и взяли автографы. После футбола они отправились на Красную площадь, которую никто из участников проекта никогда еще не видел. Продолжение отборочного тура вокального конкурса "Ты супер!" НТВ покажет 18 февраля в 20:00. Музыкальное шоу выходит в партнерстве с международным информационным агентством и радио Sputnik.

"Ты супер!" — совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. В нем принимают участие талантливые дети, которые остались без попечения родителей — воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемных семей.