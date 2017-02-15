﻿ Российские футболисты провели матч с ребятами из шоу "Ты супер!". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Российские футболисты провели матч с ребятами из шоу "Ты супер!"

16.02.2017 12:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Спустя день после громкой телепремьеры детского вокального конкурса "Ты супер!" ребята поехали на прогулку по Москве и отправились на спортивное поле, где их ждала встреча с известными футболистами Евгением Алдониным и Дмитрием Булыкиным.

Алдонин и Булыкин собрали две команды. Они научили юных вокалистов спортивным приемам игры и объявили состязание по бамперболу. Ребята надели на себя большие надувные шары, в которых можно бегать, падать и играть вниз головой. Этот заряд позитивных эмоций был так необходим конкурсантам шоу "Ты супер!". Дети смогли вдоволь порезвиться и позабыть о волнениях перед будущими выступлениями.

Этот дружеский матч доставил огромное удовольствие и спортсмену из футбольного клуба "Волга" Евгению Алдонину: "Когда видишь детей улыбающимися, самому становится веселее. Они очень чуткие, внимательные и остро чувствуют, когда к ним искренне относятся и с радостью проводят время с ними".

Ребята сделали с футболистами селфи и взяли автографы. После футбола они отправились на Красную площадь, которую никто из участников проекта никогда еще не видел. Продолжение отборочного тура вокального конкурса "Ты супер!" НТВ покажет 18 февраля в 20:00. Музыкальное шоу выходит в партнерстве с международным информационным агентством и радио Sputnik.

"Ты супер!" — совместный проект телеканала НТВ и Информационного агентства и радио Sputnik. В нем принимают участие талантливые дети, которые остались без попечения родителей — воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемных семей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники проекта после игры фотографировалсь с футболистами, а затем пошли на Красную площадь, которую еще никто из участников проекта не видел.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Российские фанаты: «Для одних ЧМ-2018 будет праздником футбола, а для других – фестивалем насилия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика