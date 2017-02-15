Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб больше не имеет претензий к бывшему тренеру команды Вадиму Скрипченко, возглавляющему «Крылья Советов».

«У нас больше нет претензий к тренеру.

Расплатился ли он? Я уже все сказал», – сказал Иванов.

Палата по разрешению споров РФС ранее удовлетворила иск клуба к белорусскому тренеру за досрочное расторжение контракта. По словам Иванова, Скрипченко должен был выплатить около 4,5 миллиона российских рублей (около 80 тысяч долларов).

Напомним, Скрипченко возглавил «Урал» в сентябре 2015 года, а 1 ноября 2016-го после матча чемпионата страны с «Тереком» (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение самарских «Крыльев Советов».