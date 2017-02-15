﻿ Скрипченко должен был выплатить «Уралу» около 80 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Скрипченко должен был выплатить «Уралу» около 80 тысяч долларов

16.02.2017 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб больше не имеет претензий к бывшему тренеру команды Вадиму Скрипченко, возглавляющему «Крылья Советов».

«У нас больше нет претензий к тренеру.

Расплатился ли он? Я уже все сказал», – сказал Иванов.

Палата по разрешению споров РФС ранее удовлетворила иск клуба к белорусскому тренеру за досрочное расторжение контракта. По словам Иванова, Скрипченко должен был выплатить около 4,5 миллиона российских рублей (около 80 тысяч долларов).

Напомним, Скрипченко возглавил «Урал» в сентябре 2015 года, а 1 ноября 2016-го после матча чемпионата страны с «Тереком» (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение самарских «Крыльев Советов».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб больше не имеет претензий к бывшему тренеру команды Вадиму Скрипченко, возглавляющему «Крылья Советов».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Российские футболисты провели матч с ребятами из шоу "Ты супер!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика