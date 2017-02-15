﻿ Зубович и Скавыш вошли в выездной состав «Торпедо-БелАЗа» на тренировочный сбор в Турции. 21.by
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Зубович и Скавыш вошли в выездной состав «Торпедо-БелАЗа» на тренировочный сбор в Турции

16.02.2017 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16 февраля «Торпедо-БелАЗ» отправится на второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в турецкой провинции Анталья. За время, отведенное на сбор, запланировано провести четыре спарринга. 1 марта торпедовцы вернутся домой.

В выездной список включены следующие футболисты: Евгений Абрамович, Михаил Афанасьев, Илья Джугир, Егор Зубович, Максим Имереков, Евгений Клопоцкий, Александр Макась, Камо Оганнисян, Александр Павловец, Алексей Панковец, Дмитрий Рекиш, Максим Скавыш, Андрей Соловей, Валерий Фомичёв, Егор Хаткевич, Андрей Хачатурян, Сергей Шаповал, Владимир Щербо. Ожидается также, что в Турции к команде присоединится Джелил Асани, а 19 февраля – Александр Краснов и Игнат Сидор, которые уже находятся в Турции с юниорской сборной.

Нападающий Егор Зубович, в нынешнее межсезонье покинувший минское «Динамо», присоединился к команде в день вылета. В ходе сбора с ним будут обсуждены перспективы сотрудничества. Ранее сообщалось, что Зубович прошел просмотр в карагандинском «Шахтере».

Вне выездного состава остался Юрий Павлюковец, для которого «Торпедо-БелАЗ» рассматривает варианты аренды.

 
 
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16 февраля «Торпедо-БелАЗ» отправится на второй учебно-тренировочный сбор, который пройдет в турецкой провинции Анталья.

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