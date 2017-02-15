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В урочище Дубовка состоялись районные соревнования «Вилейская лыжня – 2017»

16.02.2017 — Новости Спорта | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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11 января в урочище Дубовка состоялись районные соревнования «Вилейская лыжня – 2017». Мероприятие традиционное, однако, не ежегодное, так как напрямую зависит от погодных условий.



Можно с уверенностью сказать, что в этом году фортуна была на стороне наших спортсменов. В состязаниях  приняли участие более 30 человек, которые представляли различные организации города и района.



Несмотря на зимнюю погоду, среди лыжников царила тёплая атмосфера, ведь многие из тех, кто пришёл в этот день на мероприятия, участвуют в этом празднике здоровья при каждой возможности.

Напутственные слова прозвучали на старте для участников соревнований из уст Натальи Ставской, директора Центра физкультурно-оздоровительной работы «Сатурн».



Первыми на дистанцию вышли девушки, а за ними и юноши. Большинство ребят обучаются в ГУО «Матьковский УПК детский сад – средняя школа». Уже много лет ко многим спортивным соревнованиям различного уровня ребят готовит Михаил Хонявко, человек известный и авторитетный в спортивном мире Вилейщины. И в этот раз воспитанники порадовали своего наставника. I –е место среди девушек заняла  Милана Дорошко, II –е – Анжела Федюшкина и III—её сестра, Диана. Среди юношей призовые места распределились следующим образом: I – Никита Пестряков, II –е -Максим Шупенько, III—е Стас Добровольский. Ребята–победители отмечены дипломами и награждены призами.



Ну а дальше на лыжню вышли более опытные участники, которые были рады в очередной раз побороться за победу. Среди женщин первой на финиш пришла Галина Станкевич, представитель Вилейского РГС ПУ «Молодечногаз», на втором месте Наталья Ракса, сотрудник «Вилейского хлебозавода» филиала ОАО «Борисовхлебпром», и замыкала тройку лидеров Жанна Вирелис, ОАО «Стройдетали». Среди мужчин на первом месте разместился Андрей Лазовик, представитель отдела образования, спорта и туризма райисполкома, на втором месте оказался ещё один сотрудник ОАО «Стройдетали» – Максим Алексеёнок, а на третьей строчке итогового протокола – Дмитрий Навойчик, ДРСУ №162 филиала КУП «Минскоблдорстрой». Так же, как и юные спортсмены, участники соревнований были награждены дипломами и призами.

Будем надеяться, что в следующем году метеоусловия позволят вилейчанам снова встретиться на лыжне!

Ольга ЗЕНЮК.

Фото Алексея Каминского

























 
 
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11 января в урочище Дубовка состоялись районные соревнования «Вилейская лыжня – 2017». Мероприятие традиционное, однако, не ежегодное, так как напрямую зависит от...

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