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Карпин станет главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ»
16.02.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новым главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» станет бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.
В этой должности 48-летний Карпин, ранее работавший на телеканале экспертом, сменит Таша Саркисяна.
Саркисян в конце января перешел на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».
Ранее сообщалось, что Карпин
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Новым главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» станет бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.
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