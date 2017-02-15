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Карпин станет главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ»

16.02.2017 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новым главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» станет бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.

В этой должности 48-летний Карпин, ранее работавший на телеканале экспертом, сменит Таша Саркисяна.

Саркисян в конце января перешел на работу в «Газпром-медиа Развлекательное ТВ».

Ранее сообщалось, что Карпин мог возглавить сборную Беларуси, специалист провел переговоры с АБФФ.

 
 
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Новым главным редактором дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ» станет бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.

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