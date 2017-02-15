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Солдатенко перешел в немецкий «Балинген»

16.02.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь Вячеслав Солдатенко в зимнее трансферное окно перешел из минского СКА в немецкий «Балинген».

Отметим, что Солдатенко два года являлся основным голкипером СКА.

В составе сборной Беларуси вратарь принимал участие в двух чемпионатах мира (2015, 2017) и чемпионате Европы (2016). На чемпионате Европы в Польше в 2016-м году Вячеслав Солдатенко снова стал одним из лучших вратарей турнира. Также в 2016 году был признан лучшим молодым вратарем мира по версии авторитетного интернет- портала handball-planet.com.

 
 
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Белорусский вратарь Вячеслав Солдатенко в зимнее трансферное окно перешел из минского СКА в немецкий «Балинген».

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