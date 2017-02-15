|
Солдатенко перешел в немецкий «Балинген»
16.02.2017 14:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский вратарь Вячеслав Солдатенко в зимнее трансферное окно перешел из минского СКА в немецкий «Балинген».
Отметим, что Солдатенко два года являлся основным голкипером СКА.
В составе сборной Беларуси вратарь принимал участие в двух чемпионатах мира (2015, 2017) и чемпионате Европы (2016). На чемпионате Европы в Польше в 2016-м году Вячеслав Солдатенко снова стал одним из лучших вратарей турнира. Также в 2016 году был признан лучшим молодым вратарем мира по версии авторитетного интернет- портала handball-planet.com.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский вратарь Вячеслав Солдатенко в зимнее трансферное окно перешел из минского СКА в немецкий «Балинген».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии