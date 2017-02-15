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«Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций
16.02.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин стал главным редактором футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».
48-летний специалист с сегодняшнего дня приступает к работе в должности, которая до этого отсутствовала в структуре «Матч ТВ».
Карпин продолжит работать на канале и в качестве эксперта. Он будет совмещать две должности, параллельно участвовать в съемках, выходить в эфир и максимально поддерживать контакт с телезрителями.
В круг профессиональных обязанностей главного редактора футбольных трансляций входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.
«Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики.
Мы видим серьезный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность», – рассказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
Ранее сообщалось, что Карпин
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин стал главным редактором футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».
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