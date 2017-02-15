﻿ «Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций

16.02.2017 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин стал главным редактором футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».

48-летний специалист с сегодняшнего дня приступает к работе в должности, которая до этого отсутствовала в структуре «Матч ТВ».

Карпин продолжит работать на канале и в качестве эксперта. Он будет совмещать две должности, параллельно участвовать в съемках, выходить в эфир и максимально поддерживать контакт с телезрителями.

В круг профессиональных обязанностей главного редактора футбольных трансляций входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.

«Футбол является одним из самых рейтинговых видов спорта и требует особого внимания в части комментирования и аналитики.

Мы видим серьезный интерес телезрителей к качественному разбору и анализу и рассчитываем, что контроль за работой футбольных комментаторов, совершенствование навыков экспертного и аналитического комментирования повысится с назначением Валерия Карпина на новую должность», – рассказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Ранее сообщалось, что Карпин мог возглавить сборную Беларуси, специалист провел переговоры с АБФФ.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин стал главным редактором футбольных трансляций дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Солдатенко перешел в немецкий «Балинген»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика