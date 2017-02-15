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Offside.by: Румбутис возглавит молодежную сборную Беларуси
16.02.2017 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Offside.by, молодежную сборную Беларуси по футболу возглавит Людас Румбутис.
Переговоры с 61-летним специалистом на завершающей стадии. Сам специалист комментировать свое назначение пока отказывается.
Напомним, последним местом работы Румбутиса был «Партизан» (с 2009 по 2012 годы). В тренерской карьере специалиста значится работа в «Немане», «Белшине», «Молодечно», «Дариде» и других командах.
Ранее главным тренером молодежной сборной Беларуси являлся Игорь Ковалевич.
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Как стало известно Offside.by, молодежную сборную Беларуси по футболу возглавит Людас Румбутис.
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