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Александр Глеб: «Звали в Китай, но не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям-славянам»
16.02.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о том, что мог оказаться в китайской команде.
– Сейчас многие рвутся в Китай. Вас не звали?
– Звали. Но не в это трансферное окно.
– Не жалеете, что не уехали?
– Нет. У меня сейчас ребенок родился, семья. Не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям-славянам, к друзьям. Хочется еще поиграть, получить удовольствие и выполнить задачу, поставленную руководством и тренерским штабом.
– Но в Китае же платят такие сумасшедшие деньги!
– Ох… Вы знаете, я с 19 лет в разъездах. Уже устал от путешествий. Хочется побыть на родине. Мне хорошо у себя. Вот, честное слово, не хочу особо никуда уезжать, – сказал Глеб.
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Александр Глеб: «Звали в Китай, но не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям-славянам»
Белорусский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о том, что мог оказаться в китайской команде.
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