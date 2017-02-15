﻿ Александр Глеб: «Звали в Китай, но не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям-славянам». 21.by
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Александр Глеб: «Звали в Китай, но не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям-славянам»

16.02.2017 17:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о том, что мог оказаться в китайской команде.

– Сейчас многие рвутся в Китай. Вас не звали?

– Звали. Но не в это трансферное окно.

– Не жалеете, что не уехали?

– Нет. У меня сейчас ребенок родился, семья. Не хочу далеко улетать. Выбрал Россию. Приехал к братьям-славянам, к друзьям. Хочется еще поиграть, получить удовольствие и выполнить задачу, поставленную руководством и тренерским штабом.

– Но в Китае же платят такие сумасшедшие деньги!

– Ох… Вы знаете, я с 19 лет в разъездах. Уже устал от путешествий. Хочется побыть на родине. Мне хорошо у себя. Вот, честное слово, не хочу особо никуда уезжать, – сказал Глеб.

 
 
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Белорусский полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб рассказал о том, что мог оказаться в китайской команде.

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