Немецкий нападающий Кевин Кураньи, в последнее время тренировавшийся с брестским «Динамо», рассказал, что не планирует переходить в белорусский клуб.

«Мой друг представил меня руководству «Динамо», и у меня появилась возможность неделю тренироваться с этой прекрасной командой.

Но не думаю, что вернусь в «Динамо» после Кубка легенд. Поеду в Германию», – сказал Кураньи.

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