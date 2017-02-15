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Кевин Кураньи: «Не думаю, что вернусь в брестское «Динамо»

16.02.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Немецкий нападающий Кевин Кураньи, в последнее время тренировавшийся с брестским «Динамо», рассказал, что не планирует переходить в белорусский клуб.

«Мой друг представил меня руководству «Динамо», и у меня появилась возможность неделю тренироваться с этой прекрасной командой.

Но не думаю, что вернусь в «Динамо» после Кубка легенд. Поеду в Германию», – сказал Кураньи.

Ольга Хижинкова: «Свое предложение мы озвучили и ждем Кураньи в Бресте»

 
 
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Немецкий нападающий Кевин Кураньи, в последнее время тренировавшийся с брестским «Динамо», рассказал, что не планирует переходить в белорусский клуб.

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