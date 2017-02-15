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Реконструкция стадиона «Динамо» по состоянию на 16 февраля

16.02.2017 20:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В интернете появились фотографии со стройплощадки стадиона «Динамо», где проходит реконструкция арены.

По словам начальника СУ 94 ОАО «Стройтрест № 1» Дмитрия Сая, в апреле планируется завершить возведение монолитного каркаса и сделать примыкание к южной и западной трибунам.

80 процентов трибуны готова к монтажу зрительских кресел.

В прошлом году реставраторы выполнили черновые подготовительные работы на обходной галерее (укрепили конструкцию, заделали все трещины), приведена в порядок и входная аркада со стороны улицы Кирова. Ближе к окончанию строительства останется покрасить эти элементы. Сейчас специалисты занимаются реставрацией металлической ограды вокруг стадиона.

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В интернете появились фотографии со стройплощадки стадиона «Динамо», где проходит реконструкция арены.

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