В интернете появились фотографии со стройплощадки стадиона «Динамо», где проходит реконструкция арены.

По словам начальника СУ 94 ОАО «Стройтрест № 1» Дмитрия Сая, в апреле планируется завершить возведение монолитного каркаса и сделать примыкание к южной и западной трибунам.

80 процентов трибуны готова к монтажу зрительских кресел.

В прошлом году реставраторы выполнили черновые подготовительные работы на обходной галерее (укрепили конструкцию, заделали все трещины), приведена в порядок и входная аркада со стороны улицы Кирова. Ближе к окончанию строительства останется покрасить эти элементы. Сейчас специалисты занимаются реставрацией металлической ограды вокруг стадиона.

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3