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«Арсенал» не будет принимать решение по контракту с Венгером до конца сезона
16.02.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Арсенал» не будет принимать никаких решений до конца сезона относительно будущего главного тренера команды Арсена Венгера.
Нынешнее соглашение специалиста закончится летом, а сама позиция Венгера заключается в том, что его работа должны быть оценена в соответствии с результатами команды.
Вчера «канониры» крупно проиграли «Баварии» (1:5) в Лиге чемпионов и сейчас занимают 4-е место в чемпионате Англии.
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«Арсенал» не будет принимать никаких решений до конца сезона относительно будущего главного тренера команды Арсена Венгера.
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