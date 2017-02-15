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«Арсенал» не будет принимать решение по контракту с Венгером до конца сезона

16.02.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Арсенал» не будет принимать никаких решений до конца сезона относительно будущего главного тренера команды Арсена Венгера.

Нынешнее соглашение специалиста закончится летом, а сама позиция Венгера заключается в том, что его работа должны быть оценена в соответствии с результатами команды.

Вчера «канониры» крупно проиграли «Баварии» (1:5) в Лиге чемпионов и сейчас занимают 4-е место в чемпионате Англии.

 
 
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«Арсенал» не будет принимать никаких решений до конца сезона относительно будущего главного тренера команды Арсена Венгера.

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