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Крэйг Вудкрофт: «Во втором периоде мы остановились и позволили сопернику вернуться в игру»

16.02.2017 23:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1 Б).

– В первую очередь хочу поздравить Назарова с замечательным камбэком его команды. Они здорово играли во втором и третьем периоде, за что и были вознаграждены.

Что касается нас, мы отлично начали встречу, здорово распоряжались шайбой в первом периоде, сумели реализовать большинство. Что касается второго периода, мы вышли, остановились на льду, позволили сопернику вернуться в игру и создать моменты у наших ворот.

В третьем периоде мы снова здорово играли, но в ростере соперника есть пара классных игроков, которые перевели игру в овертайм, а после и в буллиты.

Лаланд смотрелся здорово в воротах не только в основное время, но и в серии буллитов.

– Сегодня в воротах сыграл Лаланд. Что было первичным: дать практику Кевину или дать отдых Бену Скривенсу?

– Основной причиной было дать Кевину игровую практику, чтобы перед плей-офф он почувствовал лед. Он хороший вратарь, и он хорошо выглядел сегодня в воротах.

– Прокомментируйте эпизод с пропущенной шайбой, в чем была ошибка?

– Ошибка была в нейтральной зоне. Игроки соперника оказывали давление на игрока, который входил туда с шайбой. Произошло недопонимание между игроком, который входил с шайбой и форвардом, который должен был ее подхватить. В результате этого случилась потеря шайбы и два игрока начали выполнять одинаковую работу. Игроки соперника это заметили и смогли получить преимущество в моменте, которое привело к голу, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1 Б).

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