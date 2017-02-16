МИНСК, 16 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал домашнюю победу над "Нефтехимиком" из Нижнекамска в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (по буллитам), сообщает Sputnik.

Поединок прошел в четверг на "Минск-Арене". В основное время за "зубров" отличился Фредерик Петтерсон (19-я, в большинстве). Гости усилиями Рихарда Гюнге смогли сравнять счет за 44 секунды до финальной сирены. В овертайме победитель выявлен не был, а в серии послематчевых буллитов викторию хозяевам принес точный бросок Петтерсона.

"В принципе, мы ожидали, что будет тяжелая вязкая игра", — сказал после матча нападающий "бело-синих" Сергей Костицын в эфире телеканала "Беларусь 5".

Он отметил, что заключительные 20 минут игры хоккеисты "Нефтехимика" начали больше атаковать, и "зубры" были вынуждены отойти назад.

К слову, ворота минчан в этой игре защищал Кевин Лаланд. Натурализованный канадец, к сожалению, в своем пятом матче в сезоне не смог отстоять матч на ноль.

Минчане после 59 игр занимают пятое место в таблице Западной конференции — в активе команды Крэйга Вудкрофта 105 очков. "Зубрам" осталось провести еще один матч в регулярном чемпионате. 18 февраля "бело-синие" примут на своем льду казанский "Ак Барс".