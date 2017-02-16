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Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Раубичах 25 февраля

16.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Этап Кубка мира по фристайлу пройдет 25 февраля в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи", сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

В республику приедут сильнейшие фристайлисты из 11 стран мира, в том числе из Австралии, Японии, США, Канады и России.

"В "Раубичах" выступят лидеры мировой лыжной акробатики: австралийцы Дэвид Моррис и Дэниэль Скотт, американцы Эшли Колдуэл, Кили Маккинон, Мак Бохоннон и Алекс Боуен, канадец Трэвис Герритс, представители Китая Ки Гуангпу, Ксю Менгтао, Жиа Зоньян, Лиу Жонькин, россияне Петр Медулич, Илья Буров, Любовь Никитина", — рассказали в ведомстве.

Планируется, что Беларусь на этапе Кубка мира представят Антон Кушнир, Максим Густик, Станислав Гладченко, Артем Башлаков, Дмитрий Мазуркевич, Павел Дик, Илья Горелик, Александра Романовская, Анна Гуськова, Анна Рослик и Вера Ляшкевич.

По итогам пяти этапов Кубка мира сезона-16/17 в лыжной акробатике три белорусских фристайлиста входят в топ-10. Лучший — Кушнир, который благодаря трем победам размещается на втором месте (308 очков). Опережает белоруса лишь китаец Ки Гуангпу (360). Третье место в общем зачете в лыжной акробатике занимает Мак Бохоннон из США (230).

В общем зачете Кубка мира среди женщин лидирует Ксю Менгтао из Китая (340). Лучшая из белорусок Александра Романовская — 10-е место (150).

 
Теги: Минск
 
 
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За Беларусь, как ожидается, выступит олимпийский чемпион Антон Кушнир, занимающий второе место в общем зачете.

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