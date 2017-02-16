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Футбольный ЧМ-2026 могут принять сразу несколько стран

16.02.2017 20:19 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Сразу несколько стран могут принять Чемпионат мира по футболу 2026 года, заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Футбольный ЧМ-2026 могут принять сразу несколько стран
© AFP/ DEREK BLAIR
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В январе в Цюрихе совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с мундиаля 2026 года.

"Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них", — сказал Инфантино, чьи слова приводит агентство "Р-Спорт".

Он также добавил, что хочет "в будущем избежать ситуации, когда принимающая сторона вкладывает деньги в строительство арены, которая не будет использоваться после турнира.

ЧМ-2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в том числе 1/4 финала. Мировое футбольное первенство 2022 года примет Катар. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мундиаль может пройти на четырех-пяти стадионах в четырех разных странах мира.

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