МИНСК, 16 фев — Sputnik. Сразу несколько стран могут принять Чемпионат мира по футболу 2026 года, заявил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.



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В январе в Цюрихе совет ФИФА одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд, начиная с мундиаля 2026 года .

"Чемпионат мира 2026 года может пройти в 3-4 странах на 4-5 стадионах в каждой из них", — сказал Инфантино, чьи слова приводит агентство "Р-Спорт".

Он также добавил, что хочет "в будущем избежать ситуации, когда принимающая сторона вкладывает деньги в строительство арены, которая не будет использоваться после турнира.

ЧМ-2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в том числе 1/4 финала. Мировое футбольное первенство 2022 года примет Катар.