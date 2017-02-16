﻿ Домрачева побежит последний этап в эстафете в Хохфильцене. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Домрачева побежит последний этап в эстафете в Хохфильцене

16.02.2017 19:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Домрачева побежит последний этап в эстафете в Хохфильцене
© Sputnik Александр Вильф
Домрачева после "серебряного триумфа" стала 13-й в "индивидуалке"

Женская эстафета состоится в пятницу, 17 февраля.

"Белорусская команда выступит в ней под девятым номером. Состав ее будет таким: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева", — рассказали в БФБ.

Гонка начнется в 16:45 по минскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".

Домрачева на нынешнем Чемпионате мира выходила на старт в трех гонках: спринт — 27-е место, пасьют — второе, "индивидуалка" — 13-е.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны составы команд на эстафетную гонку (4х6 км) Чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Гаврюшко: «Говорили, что Валерий Стрельцов хочет создать молодую команду и заявиться во вторую лигу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика