МИНСК, 16 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).

Женская эстафета состоится в пятницу, 17 февраля.

"Белорусская команда выступит в ней под девятым номером. Состав ее будет таким: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева", — рассказали в БФБ.

Гонка начнется в 16:45 по минскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".

Домрачева на нынешнем Чемпионате мира выходила на старт в трех гонках: спринт — 27-е место , пасьют — второе, "индивидуалка" — 13-е.