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Домрачева побежит последний этап в эстафете в Хохфильцене
16.02.2017 19:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева примет участие в эстафетной гонке на Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации биатлона (БФБ).
© Sputnik Александр Вильф
Женская эстафета состоится в пятницу, 17 февраля.
"Белорусская команда выступит в ней под девятым номером. Состав ее будет таким: Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева", — рассказали в БФБ.
Гонка начнется в 16:45 по минскому времени. В прямом эфире ее покажет телеканал "Беларусь 5".
Домрачева на нынешнем Чемпионате мира выходила на старт в трех гонках:
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Стали известны составы команд на эстафетную гонку (4х6 км) Чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене.
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