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Лига Европы. Судья не заметил, что «Аякс» забил гол в ворота «Легии»

17.02.2017 02:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный арбитр матча плей-офф Лиги Европы «Легия» – «Аякс» (0:0) Давид Фернандес Борбалан не заметил, что гости забили гол.

В первом тайме полузащитник «Аякса» Дэви Классен забил мяч в ворота «Легии» – на фото четко видно, что мяч пересек лицевую линию. Однако судьи не зафиксировали взятие ворот. 

Лига Европы. Судья не заметил, что «Аякс» забил гол в ворота «Легии»

Фото: De Telegraaf

В конце января похожий момент случился в матче чемпионата Испании «Бетис» – «Барселона». Тогда судья не засчитал гол «Барселоны», хотя мяч пересек линию ворот. 

 
 
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Главный арбитр матча плей-офф Лиги Европы «Легия» – «Аякс» (0:0) Давид Фернандес Борбалан не заметил, что гости забили гол.

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