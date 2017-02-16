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Лига Европы. Судья не заметил, что «Аякс» забил гол в ворота «Легии»
17.02.2017 02:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный арбитр матча плей-офф Лиги Европы «Легия» – «Аякс» (0:0) Давид Фернандес Борбалан не заметил, что гости забили гол.
В первом тайме полузащитник «Аякса» Дэви Классен забил мяч в ворота «Легии» – на фото четко видно, что мяч пересек лицевую линию. Однако судьи не зафиксировали взятие ворот.
В конце января
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Главный арбитр матча плей-офф Лиги Европы «Легия» – «Аякс» (0:0) Давид Фернандес Борбалан не заметил, что гости забили гол.
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