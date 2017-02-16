Главный арбитр матча плей-офф Лиги Европы «Легия» – «Аякс» (0:0) Давид Фернандес Борбалан не заметил, что гости забили гол.

В первом тайме полузащитник «Аякса» Дэви Классен забил мяч в ворота «Легии» – на фото четко видно, что мяч пересек лицевую линию. Однако судьи не зафиксировали взятие ворот.





Фото: De Telegraaf

В конце января похожий момент случился в матче чемпионата Испании «Бетис» – «Барселона». Тогда судья не засчитал гол «Барселоны», хотя мяч пересек линию ворот.