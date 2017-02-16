Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович рассказал о том, что употреблял много алкоголя после новости о том, что национальная команда не попадет на Олимпиаду в Рио.

– Как вы это пережили?

– Дима Довгаленок инициировал написание петиции – семьдесят олимпийских чемпионов и призеров ее подписали. Просим рассмотреть, разобраться, приостановить решение до выяснения обстоятельств – и допустить команду до Рио. Отправили президенту МОКа Томасу Баху, каше манной, как я его называю. Никакой реакции. И все равно до последнего надеялись. Без толку. Когда стало ясно, что на Игры не едем, собрались командой, посмотрели друг другу в глаза: ну что, разъезжаемся...

– Выпили?

– Не знаю, ребята, может, собирались своим кругом. Я много выпивал. Неделю, может, две.

– Неужели запой?

– Ну, что вы, нет... Но каждый день. Тяжело было. И не пьянел при этом. Видимо, генетически так устроен: у меня алкоголь быстро утилизируется, никакого запаха нет. В литрах в сутки выходило, – сказал Шантарович.