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Владимир Шантарович: «Когда стало ясно, что не едем в Рио, много выпивал. Неделю, может, две»

17.02.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович рассказал о том, что употреблял много алкоголя после новости о том, что национальная команда не попадет на Олимпиаду в Рио.

– Как вы это пережили?

– Дима Довгаленок инициировал написание петиции – семьдесят олимпийских чемпионов и призеров ее подписали. Просим рассмотреть, разобраться, приостановить решение до выяснения обстоятельств – и допустить команду до Рио. Отправили президенту МОКа Томасу Баху, каше манной, как я его называю. Никакой реакции. И все равно до последнего надеялись. Без толку. Когда стало ясно, что на Игры не едем, собрались командой, посмотрели друг другу в глаза: ну что, разъезжаемся...

– Выпили?

– Не знаю, ребята, может, собирались своим кругом. Я много выпивал. Неделю, может, две.

– Неужели запой?

– Ну, что вы, нет... Но каждый день. Тяжело было. И не пьянел при этом. Видимо, генетически так устроен: у меня алкоголь быстро утилизируется, никакого запаха нет. В литрах в сутки выходило, – сказал Шантарович.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович рассказал о том, что употреблял много алкоголя после новости о том, что...

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