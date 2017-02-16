НБА. «Индиана» уступила «Вашингтону», «Чикаго» одолел «Бостон»
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В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Индиана» на своей площадке проиграла «Вашингтону», «Чикаго» вырвал победу у «Бостона» благодаря штрафным Джимми Батлера за 0,9 секунды до сирены.
НБА
Регулярный чемпионат
Дата проведения
17 февраля, 03.00,
«Bankers Life Fieldhouse»
Индиана
(17 + 7 подборов),
Джордж (17 + 9 подборов),
Тернер (10),
Робинсон (9),
Серафин (6) Тиг старт;
(12),
Стаки (12),
Джефферсон (9 + 7 передач),
Эллис (6). Майлз
Вашингтон
(25 + 8 подборов),
Портер (21 + 7 подборов),
М-ф Моррис (20 + 12 передач + 5 потерь),
Уолл (19),
Бил (12 + 7 подборов) Гортат старт;
(5),
Маинми (3),
Берк (3),
Убре (3),
Смит (0),
Саторански (0). Макклеллан
Дата проведения
17 февраля, 04.00,
«United Center»
Чикаго
(29 + 7 передач),
Батлер (15 + 8 подборов),
Лопес (12 + 9 подборов),
Гибсон (10),
Грант (4) Картер-Уильямс старт;
(19 + 8 подборов),
Портис (11),
Макдермотт (4),
Фелисио (0 + 7 подборов + 8 передач),
Рондо (0). Валентайн
Бостон
(29 + 7 передач),
Томас (10),
Джонсон (7),
Краудер (7),
Хорфорд (5) Смарт старт;
(17 + 7 подборов),
Олиник (11),
Розир (6),
Грин (5),
Янг (4),
Зеллер (2). Жеребко
Таблица НБА
Статистика НБА
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В четверг, 16 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Индиана» на своей площадке проиграла «Вашингтону», «Чикаго» вырвал победу у «Бостона» благодаря...
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