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КХЛ. Минское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Локомотивом» или «Динамо» из Москвы, серию минчане начнут в гостях
17.02.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 59-го тура регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» переиграло «Нефтехимик» в серии буллитов. Московское «Динамо» в овертайме переиграло «Адмирал».
Таким образом, минчане лишись шансов подняться на 4-е место в таблице Западной конференции.
В первом раунде Кубка Гагарина «зубры» сыграют против московского «Динамо» или «Локомотива». Серию до 4-х побед минчане начнут в гостях.
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КХЛ. Минское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина сыграет с «Локомотивом» или «Динамо» из Москвы, серию минчане начнут в гостях
В матче 59-го тура регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» переиграло «Нефтехимик» в серии буллитов.
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