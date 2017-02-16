В матче 59-го тура регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» переиграло «Нефтехимик» в серии буллитов. Московское «Динамо» в овертайме переиграло «Адмирал».

Таким образом, минчане лишись шансов подняться на 4-е место в таблице Западной конференции.

В первом раунде Кубка Гагарина «зубры» сыграют против московского «Динамо» или «Локомотива». Серию до 4-х побед минчане начнут в гостях.

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