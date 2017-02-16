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Ибрагимович разгромил "Сент-Этьен" в 1/16 Лиги Европы
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МИНСК, 16 фев — Sputnik. Хет-трик шведского форварда Златана Ибрагимовича принес победу "Манчестеру Юнайтед" над французским "Сент-Этьеном" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает Sputnik.
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