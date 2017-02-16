МИНСК, 16 фев — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Крэйг Вудкрофт пояснил, в чем ошиблись его подопечные, после чего хоккеисты "Нефтехимика" сравняли счет и перевели игру в овертайм, сообщили Sputnik в пресс-службе "бело-синих".

Накануне на "Минск-Арене" столичная дружина провела очередной матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу "Динамо", в составе которого Фредрик Петтерссон отличился на 19-й минуте, а затем реализовал решающий буллит. У "Нефтехимика" шайбу забросил Рихард Гюнге (60).

"Момент происходил в нейтральной зоне. На игрока, который выкатывался из зоны защиты, оказывалось давление. Произошло некоторое недопонимание между игроком, который выходил из зоны с этой шайбой, и игроком, который должен был эту шайбу подхватить. В результате чего — потеря шайбы, и оба игрока стали выполнять одну и ту же работу", — прокомментировал Вудкрофт пропущенную за 44 секунды до финальной сирены шайбу.



© Фото: ХК "Динамо-Минск" Минчане упустили победу за 44 секунды да финальной сирены

Специалист отметил, что гости хорошо провели второй и третий периоды. "Зубры", по его словам, хорошо начали игру, а во второй 20-минутке буквально остановились. "За счет чего соперник смог создать много моментов у наших ворот и вернуться в игру. В третьем периоде мы здорово действовали, но у оппонента есть пара замечательных игроков, которые помогли "Нефтехимику" перевести игру в овертайм", — сказал он.

Наставник обратил внимание на игру голкипера Кевина Лаланда, который провел на льду все 60 минут поединка. "Он уверенно смотрелся в воротах: помогал не только в основное время, но и в буллитах", — заключил Вудкрофт.

"Нефтехмик" после поражения потерял шансы на выход в плей-офф, 18 февраля на выезде он сыграет с рижским "Динамо". Минчане в тот же день дома встретятся с казанским "Ак Барсом".