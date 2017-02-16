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Новый замминистра спорта Дурнов шесть раз выигрывал чемпионат Европы и трижды поднимался на подиумы чемпионатов мира по водным лыжам
17.02.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
30 января первым заместителем Министра спорта и туризма Беларуси назначен Вячеслав Дурнов, который в предыдущие два года возглавлял Новополоцкий горсовет, а перед этим еще четыре был зампредом Новополоцкого горисполкома.
В прошлом Вячеслав Дурнов входил в состав сборной Беларуси по водным лыжам. На чемпионатах Европы он шесть раз выигрывал «золото». На чемпионатах мира трижды поднимался на подиум, в том числе дважды завоевывал индивидуальное «серебро».
В 2005-2009 работал директором специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по воднолыжному спорту в Новополоцке.
В 2009-2010 гг являлся начальником отдела физической культуры, спорта и туризма, Новополоцкого горисполкома.
С 2014 является председателем Новополоцкого городского Совета депутатов.
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Новый замминистра спорта Дурнов шесть раз выигрывал чемпионат Европы и трижды поднимался на подиумы чемпионатов мира по водным лыжам
30 января первым заместителем Министра спорта и туризма Беларуси назначен Вячеслав Дурнов, который в предыдущие два года возглавлял Новополоцкий горсовет, а перед...
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