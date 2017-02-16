Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович отметил, что нужно решать социальные проблемы для именитых белорусских спортсменов

– Сами в парламент не хотите?

– Это не мое. У меня и так времени не хватает. Столько вопросов! Научное обеспечение – в стадии формирования. Две лаборатории только работают на достаточном уровне – профессора Нарскина в Гомеле и в Полесском университете. Селекция не на высоте. Сейчас организационный акцент сместили с директората национальных команд на центры олимпийской подготовки. Организация питания, фармакологии, восстановления – основа основ. Разобраться, кто управляет этими процессами, я, допустим, не могу. Республиканский научно-практический центр спорта, спортивные федерации, РЦОПы? Очень серьезный вопрос – на него будем натыкаться не раз. Пока единой стратегии нет.

– Вот и пересядьте из байдарки в высокий кабинет – наведите порядок.

– Было бы мне 40-45 лет. А в 65 уже не хочу. Если у меня на пути вулкан – в жерло не полезу. Постараюсь обойти. Что-то кому-то навязывать... Вышел из этого возраста. Спросят: Шантарович, что нужно, чтобы родить олимпийского чемпиона, – посоветую. Багаж знаний есть. А больше... Проблем в нашем спорте полно.

– Например...

– Вот Мирный заканчивает. Улицу бы его именем назвать или остановку, как делают на Украине и в Польше. Или Петрушенко возьмем. Зачем ему сегодня с палкой выходить на пост ГАИ? Он же там числится! Майор. У человека четыре олимпийские медали. Давайте отпустим его на пенсию – какая проблема? Сейчас закончит карьеру, что ему делать? Зачем эти спортроты, которых почти нигде в мире уже не осталось? Или эта выслуга, которой Рома все равно не достигнет. Надо решить социальные вопросы для больших спортсменов. Олимпийские чемпионы или призеры – они что, пенсии от государства не заслуживают?

В Польше, России, Украине, Сербии чемпионы и призеры Игр, покинув спорт, получают от 500 долларов. В любой стране таких людей немного, нагрузка на бюджет невелика. А мы в нашей экономике разве не можем что-то такое придумать? Те же 500 долларов для людей, которые выигрывали олимпийские медали, которые их готовили. Тогда и очередь из желающих во многие виды спорта появится, и мотивация вырастет.

Еще. Фото олимпийских чемпионов, считаю, должны быть на обложках школьных дневников. Их должны чаще видеть будущие чемпионы с самого юного возраста. У детей должны быть кумиры. С участием наших олимпийских звезд должна быть сформирована программа развития здорового образа жизни, – сказал Шантарович.