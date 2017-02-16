﻿ Международный союз конькобежцев рассматривает возможность проведения чемпионата мира по шорт-треку в Минске. 21.by
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Международный союз конькобежцев рассматривает возможность проведения чемпионата мира по шорт-треку в Минске

17.02.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Международный союз конькобежцев рассматривает возможность проведения чемпионата мира в Минске. Об этом заявил заместитель министра спорта Беларуси Вячеслав Дурнов.

«На «Минск-Арене» только-только завершился финальный этап Кубка мира по шорт-треку, получивший самые лестные отзывы. Оценив все плюсы — от проживания до питания, Международный союз конькобежцев рассматривает возможность доверить нашей столице чемпионат мира. А уже через неделю Раубичи примут очередной этап Кубка мира по лыжной акробатике. Так что скучать точно не придется», – сказал Дурнов.

 
Теги: Минск
 
 
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Международный союз конькобежцев рассматривает возможность проведения чемпионата мира в Минске.

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