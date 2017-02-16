Международный союз конькобежцев рассматривает возможность проведения чемпионата мира в Минске. Об этом заявил заместитель министра спорта Беларуси Вячеслав Дурнов.

«На «Минск-Арене» только-только завершился финальный этап Кубка мира по шорт-треку, получивший самые лестные отзывы. Оценив все плюсы — от проживания до питания, Международный союз конькобежцев рассматривает возможность доверить нашей столице чемпионат мира. А уже через неделю Раубичи примут очередной этап Кубка мира по лыжной акробатике. Так что скучать точно не придется», – сказал Дурнов.