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Алексей Шевченко: «Вся уверенность Скабелки испарилась в этом сезоне, когда пошли неудачи»

17.02.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о работе белорусского специалиста Андрея Скабелки в «Сибири».

«Включил матч «Югра» – «Сибирь», ожидая увидеть, как одна команда будет ломать своего немотированного соперника, чтобы пробиться в плей-офф. Тем более конкуренты выступают нестабильно, и можно было решить свои вопросы уже в четверг. Но с каждой минутой мне становилось все более и более непонятно, что происходит.

Почему это «Югра» имеет преимущество над новосибирским клубом? Почему лучший на площадке – Евгений Лапенков, который, кстати, уже все свои бонусы заработал, и никто бы его не упрекнул, если бы он берегся перед отпуском? Новосибирский клуб еще не потерял шансов на выход в плей-офф, все решится в субботу, но, честно говоря, складывается ощущение, что им не хочется играть после 18 февраля. И, конечно, тут вопрос к главному тренеру Андрею Скабелке.

Вопросы эти были на протяжении всего сезона, и их становится все больше. После поражения от «Амура» он вошел в раздевалку со словами, которые даже цитировать невозможно, но эти слова вряд ли добавили уверенности команде. В Ханты-Мансийске он словно был посторонним на скамейке.

Надо признать, что белорусский специалист не выдержал сразу двух испытаний. Он не смог остаться прежним ни в минуты славы, ни в минуты неприятностей. Его постоянно трясло, и вся уверенность (а это важнейшая черта для тренера) испарилась в этом сезоне, когда пошли неудачи. Вполне возможно, «Сибирь» чудом попадет в плей-офф. Но с таким настроением там абсолютно нечего делать», – написал Шевченко.

«Сибирь», «Адмирал» и «Куньлунь» разыграют последние 2 путевки в плей-офф КХЛ на Востоке в последнем туре регулярного чемпионата

 
 
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Российский журналист Алексей Шевченко поделился мнением о работе белорусского специалиста Андрея Скабелки в «Сибири».

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