Проректор по научной работе Полесского госуниверситета доктор медицинских наук Николай Кручинский рассказал о сотрудничестве ВУЗа со сборной по гребле на байдарках и каноэ.

— Вроде именно гребцам первым в Полесском университете сделали генетические карты?

— Совершенно верно. Сейчас мы несколько переосмысливаем роль генетики, ее место. По большому счету, отношение к ней у меня не изменилось. С той лишь разницей, что 30 000 анализов в год нам, конечно, делать не нужно. С этой цифрой в 2010-м я явно загнул. Вместе с тем работу с резервом необходимо пересматривать. Этот вопрос затрагивался и на проведенной в прошлом году Москомспортом научной конференции, в которой участвовали и наши коллеги из РНПЦ спорта. Ее документы опубликованы, после изучения которых у меня создалось ощущение, что у россиян также происходит серьезная переоценка подхода к тому же отбору спортсменов.

Это связано с несколькими моментами. Во-первых, в последнее время резко сократилось количество детей, занимающихся спортом, что объясняется их пристрастием к компьютерам и разным гаджетам. Во-вторых, из-за ранней специализации подростки быстро «выгорают» (у них пропадает интерес к тренировкам). Кроме того, в июне на ежегодном конгрессе Европейского колледжа спортивной науки прежде всего австрийцы, достаточно четко высказывавшиеся о роли генетики в спорте и об отборе спортсменов, поддержали скандинавскую модель, при которой подготовка не форсируется. Она должна строиться так, чтобы человек начинал (я подчеркиваю, начинал) что-то показывать не в 14, а в 16— 17 лет. Если перед нашими выпускниками УОРов стоит задача пробиваться в сборную (иначе могут возникнуть проблемы с продолжением карьеры), то у европейцев большой спорт прирастает за счет университетского.

У нас наблюдается и еще одна, на мой взгляд, не очень хорошая тенденция, когда родители стараются отдать ребенка в денежные или популярные виды спорта — теннис, хоккей, футбол, а из-за этого и другие начинают, скажем так, перестраиваться. Ко мне, к примеру, приходили дзюдоисты, которые хотели набирать детей с пяти лет. На вопрос, чем собираются заниматься с ними, ответили, что ОФП, развивающими и упражнениями на растяжку. На деле же это приводит к раннему «выгоранию», что я вижу и на примере собственной младшей дочки. В 15лет она выполнила норматив КМС по гребле, а к 16... устала, дальше двигаться не хочет.

Кроме того, и мотивацию или цель детских соревнований нужно пересматривать. Завоевание медалей на них не должно ставиться во главу угла. Но те же Юношеские олимпийские игры выпадают диссонансом из этой модели. Для МОКа это экономически довольно успешный проект, а для спорта высших достижений — не очень. Потому что многие призеры этих стартов, мы видим, в своем росте остановились. Понятно, что все неудачи идут от головы: изменится мотивация — изменится и психологический настрой, подход. И именно это мне представляется главным стратегическим моментом на будущее. Людской ресурс ограничен, поэтому нужно отбирать самых перспективных и работать с ними с учетом их возможностей, – рассказал Кручинский.