﻿ Агент Озила: «В «Арсенале» из Месута делают козла отпущения. Это из-за него команда пропустила 5 голов?». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Агент Озила: «В «Арсенале» из Месута делают козла отпущения. Это из-за него команда пропустила 5 голов?»

17.02.2017 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, поделился мнением о текущем положении своего клиента в английском клубе.

В последней время Озил активно подвергается критике со стороны экспертов и болельщиков.

«Критика – это нормально, когда футболист плохо играет, но Месут считает, что людям не стоит фокусироваться на его игре. Они используют его как козла отпущения в плохих результатах команды.

«Бавария» владела мячом с «Арсеналом» 74% игрового времени, какой игрок на позиции 10-ки может создавать моменты для своей команды, когда у команды просо нет мяча? Но после таких матчей люди выбирают себе цель, которая дорого стоит и много зарабатывает – это Месут. Но он не может всегда быть козлом отпущения. Это просто нечестно.

У «Арсенала» трудности с командной игрой. На поле вовремя матча находятся 11 футболистов, однако Озила отдельно выделяют и критикуют. Может быть, именно он стал причиной, почему «Арсенал» пропустил 5 голов?», — отметил Согут.  

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, поделился мнением о текущем положении своего клиента в английском клубе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Международный союз конькобежцев рассматривает возможность проведения чемпионата мира по шорт-треку в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика