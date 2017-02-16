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Минская лыжня 25 февраля состоится даже в оттепель

17.02.2017 13:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Оттепель не сможет помешать проведению 25 февраля зимнего физкультурно-спортивного праздника "Минская лыжня-2017", сообщил на пресс-конференции в Минске первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси Вячеслав Дурнов.

"Последний такой праздник мы проводили в 2013 году, последующие годы не позволяла погода. Но сейчас, мы проанализировали трассу, там лежит порядка полуметра снега. Так что вне зависимости от оттепели, трасса к 25 февраля сохранится", — заявил Дурнов

Праздник пройдет на лыже-роллерной трассе в микрорайоне Веснянка. Сюда проще добираться, и сама трасса рассчитана на любителей, в отличие от трассы спорткомплекса "Раубичи", где проводилась "Минская лыжня" в 2013 году, объяснили организаторы.

По традиции, состоится три забега. Первыми на старт выйдут команды облисполкомов и Минского горисполкома, вторыми — команды силовых министерств и ведомств, а потом состоится масс-старт, принять участие в котором смогут все желающие.

Награды за призовые места будут вручать только чиновникам и силовикам. Участников масс-старта  — причем всех, кто доберется до финиша — отметят памятными медалями.

"Приветствуются карнавальные костюмы. Этот опыт мы опробовали во время велопробега, и он нам понравился. Обладатели самых оригинальных костюмов на лыжне также будут отмечены", — рассказал Дурнов.

Желающие принять участие в соревнования могут зарегистрироваться на сайте Республиканского учебно-методического центра физического воспитания населения.

Помимо спортивных состязаний, организаторы обещают участникам и гостям "Минской лыжни-2017" интересную культурную и развлекательную программу.

 
Теги: Минск
 
 
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Спустя четыре года столичные власти возобновляют массовые лыжные забеги, участникам предложили выйти на старт в том числе и в карнавальных костюмах.

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