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Калачев попал в символическую сборную от УЕФА по итогам первых матчей 1/16 Лиги Европы
17.02.2017 13:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев попал в символическую сборную от УЕФА по итогам первых матчей 1/16 Лиги Европы.
Напомним, в первой игре «Ростов» разгромил «Спарту» (4:0), а Калачев отметился голевой передачей.
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Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев попал в символическую сборную от УЕФА по итогам первых матчей 1/16 Лиги Европы.
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