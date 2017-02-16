Главный тренер «Шахтера» Олег Кубарев поделился впечатлениями после первого тренировочного сбора команды в Турции.

— Можно сказать, что команда прогрессирует?

— Некоторый прогресс безусловно есть, но по горячим следам трудно оценить все нюансы. Когда каждый день работаешь с командой, изменения не так бросаются в глаза. Единственное, что меня беспокоит – это микротравмы. Из-за этого в последних матчах не играл, например, Юра Ковалев. Селява и Сойри тоже пропустили последнюю встречу по причине повреждений. Расстраивает, что мы не смогли дать им больше игрового времени.

Не скажу, что из-за этого страдает командная игра, но определение этой игры нарушается. У нас было бы больше информации, чтобы отметить для себя какие-то подвижки и изменения. А так, все нормально. Все игры, что мы наметили, сыграли, ни одно тренировки не сорвалось.

— Как команда воспринимает ваши требования?

— Мне кажется, что пока обратной связи не хватает. Пока я не всегда могу оценить состояние конкретного футболиста или всей команды, ее настроение. По моим ощущениям, у нас пока нет стопроцентного взаимопонимания. Но времени прошло не так много. Поэтому, считаю нормальным, что мы с командой еще притираемся. Процесс идет.

— Что можете сказать об игре в контрольных матчах?

— Единственная встреча на сборе, которую мы выиграли – первая игра с «Вождовацем». Но как раз в ней мы были не достаточно хороши и доминировали над соперником меньше всего. От матча к матчу, мне кажется, у нас это получается лучше. К сожалению, пока результаты не в нашу пользу. Я надеюсь, что такое количество моментов, как было, например, вчера в игре с «Жальгирисом», принесет свои плоды, когда ноги у ребят будут посвежее. Думаю, что низкая реализация связана с тем, что люди под нагрузками, люди устали. Но то, что мы, когда играла основа, играли с преимуществом со всеми командами – позитивный момент. Но хочется, конечно, подкреплять счетом на табло.

— Первый сбор, насколько можно судить, был направлен на то, чтобы заложить фундамент физической подготовки. Что будет на втором?

— То, что мы делали в Турции — это было продолжение того, чем мы занимались в Солигорске. Мы больше делали упор на силовую работу, выносливость, у нас постоянно нарастали объемы. Ребятам было очень тяжело. Не забывали мы и о технико-тактической подготовке. Футболисты ознакомились с нашими требованиями. Сейчас я уже вижу, что команда начинает это более-менее воспринимать. Это и игра показывает, и на тренировках заметно. Сбор в Испании будет посвящен большей частью отработке скоростных действий: переход из обороны в атаку, организация быстрых атак и так далее. Работа будет менее монотонной и нагрузки будет переносить легче. Естественно ждем, что игроки будут более свежими, более быстрыми, а матчи будут более результативными, – сказал Кубарев.