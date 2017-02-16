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«Шахтер» проведет второй сбор в Испании

17.02.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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С 21 февраля по 7 марта «Шахтер» проведет второй зарубежный учебно-тренировочный сбор. Его местом определена испанская Марбелья.

Во время сбора запланировано 4 контрольные встречи. О точных датах и соперниках будет сообщен дополнительно.

Первый сбор «Шахтер» провел в Турции.

 
 
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С 21 февраля по 7 марта «Шахтер» проведет второй зарубежный учебно-тренировочный сбор.

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