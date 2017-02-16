Тренерский штаб «Смолевичей-СТИ» в должности помощника главного тренера пополнил 40-летний Игорь Трухов. Главным тренером клуба является Дмитрий Молош.

«Неожиданным для меня самого стало то, что это именно «Смолевичи СТИ», а мысли о работе в новом качестве — это уже взвешенный и осознанный шаг», – сказал Трухов.

В минувшем сезоне хавбек провел по полсезона в «Граните» и «Нафтане» и в общей сложности провел 30 матчей.

Напомним, главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков недавно заявил , что не сможет гарантировать Трухову место в основном составе «Нафтана».