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Трухов стал ассистентом Молоша в «Смолевичах-СТИ»
17.02.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб «Смолевичей-СТИ» в должности помощника главного тренера пополнил 40-летний Игорь Трухов. Главным тренером клуба является Дмитрий Молош.
«Неожиданным для меня самого стало то, что это именно «Смолевичи СТИ», а мысли о работе в новом качестве — это уже взвешенный и осознанный шаг», – сказал Трухов.
В минувшем сезоне хавбек провел по полсезона в «Граните» и «Нафтане» и в общей сложности провел 30 матчей.
Напомним, главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков
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Тренерский штаб «Смолевичей-СТИ» в должности помощника главного тренера пополнил 40-летний Игорь Трухов.
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