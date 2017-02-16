﻿ Андрей Грум-Гржимайло: «Скривенс – не менее 70 процентов успеха «Динамо». Очень трудно будет удержать этого вратаря на будущий сезон». 21.by
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Андрей Грум-Гржимайло: «Скривенс – не менее 70 процентов успеха «Динамо». Очень трудно будет удержать этого вратаря на будущий сезон»

17.02.2017 15:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением об игре минского «Динамо» перед плей-офф, а также отметил заслуги вратаря Бена Скривенса.

- Когда «Динамо» официально оформило путевку в плей-офф, некоторые специалисты и журналисты не скупились на комплименты, назвав нынешний динамовский коллектив сильнейшим за все время участие белорусского клуба в КХЛ. Согласны?

– На мой взгляд, команда была сильнее в сезоне, когда впервые попала в плей-офф, где только в семи матчах уступила лидеру конференции – ярославскому «Локомотиву». Хотя этот коллектив также интересный и дееспособный: Крэйг Вудкрофт удачно добавил в состав легионеров, доверяет подрастающей белорусской молодежи. Какими темпами она растет – другой вопрос. В целом в этом сезоне мы видим хороший средний коллектив КХЛ. Правда, «Динамо» играет неровно: то выдаст серию из побед, то потеряет много очков на каком-то отрезке.

Если бы играли ровнее, с минимальными колебаниями, было бы спокойнее: можно было бы рассматривать вариант прохождения одного или даже двух раундов на выбывание. Тем более и нокаут-раунд отличается от гладкого первенства. В чемпионате команды играют спокойно, пытаясь занять выгодное для себя место, но настоящий хоккей, который в свое время прививали советской сборной Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов, начинается в плей-офф.

- Какой самый большой плюс у нынешнего «Динамо»?

– Основной плюс – угадали с вратарем. Тот же Тарасов в свое время говорил, что голкипер – 50% успеха команды, в случае с Беном Скривенсом – не менее 70%. То, что попали плей-офф, в ряде важных матчей забили больше, чем пропустили, – его немалая заслуга. Динамовцам очень трудно будет удержать этого вратаря на будущий сезон. Он – канадец, и думаю, что заокеанские скауты обратят внимание на то, как Скривенс отработал этот сезон и, возможно, пригласят в тренировочный лагерь одной из команд НХЛ. А для американца или канадца заиграть или, как в случае с Беном, вернуться в НХЛ – приоритетная задача. Может, Скривенсом заинтересуется кто-то из КХЛ, но в лиге постепенно отказываются от иностранных звезд, делая ставку на перспективных или вернувшихся из-за океана россиян, – сказал Грум-Гржимайло.

 
 
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Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло поделился мнением об игре минского «Динамо» перед плей-офф, а также отметил заслуги вратаря Бена Скривенса.

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