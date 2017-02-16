

Городской ФОЦ в субботу, 11 февраля, принимал участников седьмой по счету спартакиады работников агропромышленного комплекса Клецкого района. Победу праздновал преподавательский состав СПЛ, который первенствовал в четырех из семи видов программы соревнований. Коллективу лицея кроме того удалось попасть в своеобразный «клуб чемпионов»: полпреды «кузницы кадров» для местного АПК завоевали титул во второй раз (предыдущая виктория случилась в 2013 году, – прим. ДНП). Кроме них это удавалось только команде ГУП «Клецкое ПМС» (2015, 2016 гг.).

Аграрии и промышленники стартовали спустя неделю после руководящих работников района. В плане организации прошедшие друг за другом спартакиады принципиально ничем не различались. Правда, в минувшую субботу на площадках физкультурно-оздоровительного центра были иные действующие лица. За редким исключением. В этой связи хочется отметить инициативность молодых руководителей – Ф.В.Хаченкова (СПЛ), Д.Н.Сосиновича (ГУП «Клецкое ПМС») и С.А.Левковца (ОАО «Заостровечье»). Все трое решили выступить на обоих мероприятиях.

Соревнования открыли Ю.С.Гладовский, председатель райкома профсоюза работников АПК, и Н.В.Лешик, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Юрий Сигизмундович и Николай Владимирович пожелали участникам побед и высоких спортивных результатов. Напутствия прозвучали призывом к действию для 15 команд. А еще год назад их было 10.

Флаг соревнований поднял директор ГУП «Клецкое ПМС» Дмитрий Николаевич Сосинович, чей коллектив стал победителем спартакиады в прошлом году.

Мелиораторы и нынешней зимой неплохо смотрелись в силовых видах программы, а также запомнились своей цепкой и слаженной игрой в турнире по мини-футболу. Но набранных баллов немного не хватило для попадания в призовую тройку. Обидно вот так остаться без пьедестала после двух чемпионских лет подряд.

По-прежнему одной из самых стабильных команд соревнований является Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Маслоделы уже долгое время не покидают спартакиаду без медалей, но по-прежнему разминаются с первым местом, хотя давно уже его заслужили.

Понравился коллектив ОАО «Заостровечье». Работники хозяйства проявили себя в плавании и стрельбе – в одних из самых зрелищных видов турнира. Этого пока недостаточно, чтобы пробиться в число лидеров, но почин хороший.

Соревновательная программа стартовала в 10.00 и завершилась в 16.30. Такой «хронометраж» уже никого не удивляет: на первых спартакиадах работников АПК победителя определяли в течение двух дней (!).

Дольше всего продлились состязания в мини-футболе, где не было равных представителям комбикормового завода, ОАО «Гамма вкуса» и ГУП «Клецкое ПМС». Даже с учетом того, что организаторы применили олимпийскую систему для определения лучших сборных и досрочно завершали игры, в которых преимущество одной команды над другой было подавляющим. Много возмущений вызвало приглашение в команды студентов и работников из других сфер. Недовольство, и вполне понятное, в первую очередь звучало из стана тех, кто понадеялся на собственные силы. Некоторые матчи действительно выглядели, как товарищеские встречи бывших выпускников Клецкой ДЮСШ. Квалифицированные футболисты добавили поединкам зрелищности, но не объективности их результатам. До медальных разборок в итоге добрались преимущественно сборные с «легионерами» в составе. Есть убежденность, что в следующем году никто не будет сомневаться в справедливости итогов мини-футбольного турнира. Пока же к нему много вопросов, в том числе и от организаторов.

Среди силовых дисциплин на минувших соревнованиях значились поднятие гири и подтягивание на перекладине. В первом из перечисленных видов, как и на шести предыдущих спартакиадах (!), победил Анатолий Ромашко из Клецкого филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Сергей Драчан из СПЛ – лучший в подтягивании.

В дартсе отлично проявил себя еще одни представитель «Крыначки» – Ю.Костенюк. Его фамилию можно встретить среди лидеров прошлых лет. В еще одном своем коронном виде – стрельбе из пневматической винтовки – Юрий в этот раз уступил чемпионство Федору Хаченкову из сельскохозяйственного профессионального лицея. Еще одна представительница СПЛ – Наталья Горбач – опередила соперниц в бросании колец на точность.

Одним из последних этапов спартакиады традиционно стало плавание. Среди женщин в этом виде тоже есть свой непререкаемый фаворит – Зарина Федорова (Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»). Зато у мужчин на водных дорожках, кажется, появился новый молодой лидер – Александр Тихон из СПЛ. Отобрать титул лучшего пловца ему удалось у давнего его обладателя – Александра Головача.

Восьмая по счету спартакиада работников АПК обещает быть еще интереснее.