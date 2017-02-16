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ФИФА может заплатить клубам до 1 миллиарда евро за проведение ЧМ-2022 в ноябре-декабре
17.02.2017 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ассоциация европейских клубов (ECA) выступает против проведения
Ранее ECA обращалась в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в связи с тем, что осенне-зимний чемпионат мира нарушает привычный европейский календарь соревнований.
Ассоциация европейских клубов предлагала провести турнир с 5 мая по 4 июня, но власти Катара и
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Ассоциация европейских клубов (ECA) выступает против проведения ЧМ-2022 в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
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