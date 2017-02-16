Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков рассказал о том, когда команда может рассчитывать на Викторию Азаренко.

– Перед матчем с россиянками, даже когда Вика тренировалась на соседних для других белорусок кортах центра «Солнечный», капитан Дубров говорил, что не знает, сыграет ли Азаренко. Чем была вызвана заминка?

– Никто не может за нее сообщить, что она готова сыграть за сборную. Только она сама. Когда мы ждали увидеть ее в Канаде, она написала в твиттере, что не сможет помочь команде. Ну что я могу сказать? Живем в 21-м веке. Перед матчем с Россией так же в твиттере выразила желание играть.

– Или все же стоило узнать у нее напрямую – лично, по телефону или в письме, чтобы разрядить обстановку?

– Не знаю. Может, она контракт какой-то просила. Моей задачей было организовать, свести, привезти то, что нужно, и того, кто нужен. А Дубров координировал подготовку других девчонок.

– Вика готовится вернуться в тур после родов только летом, однако у сборной важный матч в апреле. Меж тем Дубров, который с ней не связывался, публично заявил , что не рассчитывает на Азаренко. У нее хотя бы формально кто-нибудь спросит, готова ли она присоединиться к коллективу?

– Там, где нужно, все будут на связи с тем, с кем нужно. У нас после матча с Нидерландами еще ветер в голове. Думаю, Эдуард Владимирович так сказал, потому что физически Вике будет сложно подготовиться к апрелю. Никакой подоплеки тут нет.

– Когда в 2015 году Вика собрала новую команду, то предложила федерации своих специалистов в качестве менторов для академии. Отнеслись ли вы к ее идее ревностно?

– Сказать, что не замечаю подобные вещи, не могу. Как и давать им оценку.

Передо мной была поставлена четкая задача, и я ее выполняю так, как вижу. А Вика приезжает в страну, допустим, на две недели. Что она видит, когда сама постоянно тренируется, восстанавливается и проводит время с семьей? У нее объективно нет времени на то, чтобы отследить все процессы в белорусском теннисе.

Когда же мы с ней подняли в разговоре имеющиеся проблемы, то говорили на одном языке. Потом был семинар с участием Вики и ее физиотерапевта Жан-Пьера Брюера. Чем полезны такие встречи? У нас люди еще не дошли до того, что хочет донести Вика. Однако она им предоставляет шанс подтянуться. Опытные люди им воспользуются, – сказал Волчков.