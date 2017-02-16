МИНСК, 17 фев — Sputnik. Женская сборная Беларуси стала только девятой в эстафетной гонке Чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, победила команда Германии.



© REUTERS LEONHARD FOEGER Бьорндален и Домрачева в Хохфильцене повторили успех семьи Пуаре

Сборная Германии преодолела четыре этапа по 6 километров с результатом 1 час 11 минут 16,6 секунды, использовав 9 дополнительных патронов. На втором месте команда Украины (отставание 6,4 секунды; 4 дополнительных патрона). Бронза у француженок (+8,1; 7 дополнительных патронов).

Белорусская команда в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Надежды Писарева и Дарьи Домрачевой с пятью промахами пришла к финишу только девятой с результатом +1:50,7.

Как передает корреспондент Sputnik из Хохфильцена, на стадионе было рекордное за две недели количество зрителей — 17800.