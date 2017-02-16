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Байдачный не возглавит сборную Беларуси

17.02.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com, что не возглавит сборную Беларуси.

– Вы все еще ведете переговоры с АБФФ?

– Нет, уже не веду.

– То есть сборную Беларуси вы не возглавите?

– Нет, – сказал Байдачный.

Как сообщал ранее «Прессбол», Анатолий Байдачный являлся одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Позже первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян не стал комментировать эту информацию.

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13 февраля сборную Беларуси отказался возглавить Олег Кононов. Сообщается, что главным кандидатом на пост главного тренера белорусской сборной является Виктор Скрипник. В этом списке значится и российский специалист Александр Бородюк. В январе сообщалось о том, что с АБФФ вел переговоры Валерий Карпин. Вчера стало известно, что «Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций.

 
 
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Тренер Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com, что не возглавит сборную Беларуси.

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