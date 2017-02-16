Тренер Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com, что не возглавит сборную Беларуси.

– Вы все еще ведете переговоры с АБФФ?

– Нет, уже не веду.

– То есть сборную Беларуси вы не возглавите?

– Нет, – сказал Байдачный.

Как сообщал ранее «Прессбол», Анатолий Байдачный являлся одним из кандидатов на пост главного тренера национальной команды. Позже первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян не стал комментировать эту информацию.

Юрий Пунтус: «Двумя руками за кандидатуру Байдачного на пост главного тренера сборной Беларуси»

13 февраля сборную Беларуси отказался возглавить Олег Кононов. Сообщается, что главным кандидатом на пост главного тренера белорусской сборной является Виктор Скрипник. В этом списке значится и российский специалист Александр Бородюк. В январе сообщалось о том, что с АБФФ вел переговоры Валерий Карпин. Вчера стало известно , что «Матч ТВ» назначил Карпина главным редактором футбольных трансляций.