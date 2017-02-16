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Байдачный не возглавит сборную Беларуси
17.02.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com, что не возглавит сборную Беларуси.
– Вы все еще ведете переговоры с АБФФ?
– Нет, уже не веду.
– То есть сборную Беларуси вы не возглавите?
– Нет, – сказал Байдачный.
Как
13 февраля сборную Беларуси
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Тренер Анатолий Байдачный сообщил Tribuna.com, что не возглавит сборную Беларуси.
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