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Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»

17.02.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Часть фанатов «Арсенала» намерена бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (первый матч – 1:5).

До начала игры в Мюнхене все билеты на матч в Лондоне 7 марта были распроданы. После разгромного поражения «Арсенала» образовались доступные билеты в 18 секторах стадиона «Эмирейтс».

Болельщики сдают билеты и так выражают свое недовольство игрой команды и работой главного тренера Арсена Венгера.

Есть такая традиция: «Бавария» выносит «Арсенал» из ЛЧ

Венгера нужно оставить в покое

«Арсенал» снова провалился

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