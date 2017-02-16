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Болельщики «Арсенала» сдают билеты на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией»
17.02.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Часть фанатов «Арсенала» намерена бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (первый матч – 1:5).
До начала игры в Мюнхене все билеты на матч в Лондоне 7 марта были распроданы. После разгромного поражения «Арсенала» образовались доступные билеты в 18 секторах стадиона «Эмирейтс».
Болельщики сдают билеты и так выражают свое недовольство игрой команды и работой главного тренера Арсена Венгера.
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Часть фанатов «Арсенала» намерена бойкотировать ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (первый матч – 1:5).
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