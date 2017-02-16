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Кубок мира. Чепелин, Воробей, Абашев и Бочарников выступят в эстафете

17.02.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав сборной Беларуси на мужскую эстафетную гонку в Хохфильцене, которая пройдет 18 февраля.

Нашу команду будут представлять: Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников.

Команда стартует под номером 17.

Начало гонки – в 16.45 по белорусскому времени.

 

 
 
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Стал известен состав сборной Беларуси на мужскую эстафетную гонку в Хохфильцене, которая пройдет 18 февраля.

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