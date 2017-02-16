|
Кубок мира. Чепелин, Воробей, Абашев и Бочарников выступят в эстафете
17.02.2017 20:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на мужскую эстафетную гонку в Хохфильцене, которая пройдет 18 февраля.
Нашу команду будут представлять: Владимир Чепелин, Максим Воробей, Дмитрий Абашев и Сергей Бочарников.
Команда стартует под номером 17.
Начало гонки – в 16.45 по белорусскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен состав сборной Беларуси на мужскую эстафетную гонку в Хохфильцене, которая пройдет 18 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии