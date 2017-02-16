﻿ Владимир Бережков: «Идея БК «Сетанта настолько сильная, что мне верится, что этот самолет очень быстро разгонится». 21.by
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Владимир Бережков: «Идея БК «Сетанта настолько сильная, что мне верится, что этот самолет очень быстро разгонится»

17.02.2017 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о намерениях по запуску футбольного канала.

– БК «Сетанта» сегодня это что? К чему пришли? К чему идем?

– С точки зрения бизнес-проекта – это стартап. С точки зрения медиа – это хороший продукт, который ждет запуска. С организационной точки зрения – это зародыш. Но идея настолько сильная, что мне верится, что этот самолет очень быстро разгонится.

Сейчас требуются решения общественных органов. Первым проголосовал Совет клубов. В конце февраля будет исполком федерации, который утвердит решение Совета клубов. В конечном итоге решение о создании компании принимает конференция. Но, думаю, уже начнем регистрировать компанию с начала марта.

Сейчас идут очень серьезные подготовительные работы. И мы будем готовы очень резво стартовать, – сказал Бережков в эфире «Радиус ФМ».

 
 
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о намерениях по запуску футбольного канала.

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