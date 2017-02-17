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Доха (WTA). Плишкова вышла в финал

17.02.2017 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале турнира в Дохе Каролина Плишкова сыграет с Доминикой Цибулковой.

Qatar Total Open

Доха, Катар

21 – 27 февраля 2017

Premier

Призовой фонд – 776 000 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Каролин Возняцки (Дания)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
6:16:2
Дата проведения
17 февраля, 22.18
Онлайн матча

 

Каролина Плишкова (Чехия)  Доминика Цибулкова (Словакия)
6:44:66:3
Дата проведения
17 февраля, 19.49
Онлайн матча
 
 
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В полуфинале турнира в Дохе Каролина Плишкова сыграет с Доминикой Цибулковой.

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