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Доха (WTA). Плишкова вышла в финал
17.02.2017 23:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале турнира в Дохе Каролина Плишкова сыграет с Доминикой Цибулковой.
Qatar Total Open
Доха, Катар
21 – 27 февраля 2017
Premier
Призовой фонд – 776 000 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
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В полуфинале турнира в Дохе Каролина Плишкова сыграет с Доминикой Цибулковой.
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