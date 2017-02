Introducing the #UEL Team of the Week…

Lacazette, Ibrahimovic & Džeko — what a strikeforce!

Лига Европы: белорус Калачев попал в символическую сборную Компанию Калачеву составили автор хет-трика в ворота "Сент-Этьена" Златан Ибрагимович и хавбек брюссельского "Андерлехта" Фрэнк Ачимпонг, оформивший дубль в матче...