МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусский полузащитник футбольного клуба "Ростов" Тимофей Калачев попал в состав символической сборной Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала турнира, прошедших на нынешней неделе, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Накануне "Ростов" на своем поле принимал пражскую "Спарту". Встреча завершилась со счетом 4:0. Белорус провел на поле все 90 минут игры и стал автором голевой передачи. Интересно, что УЕФА определил Калачева на позицию защитника.