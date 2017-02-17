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Лига Европы: белорус Калачев попал в символическую сборную

17.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусский полузащитник футбольного клуба "Ростов" Тимофей Калачев попал в состав символической сборной Лиги Европы по итогам первых матчей 1/16 финала турнира, прошедших на нынешней неделе, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Накануне "Ростов" на своем поле принимал пражскую "Спарту". Встреча завершилась со счетом 4:0. Белорус провел на поле все 90 минут игры и стал автором голевой передачи. Интересно, что УЕФА определил Калачева на позицию защитника.

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