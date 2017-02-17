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Болельщики назвали Лаланда лучшим игроком в матче против "Нефтехимика"

17.02.2017 20:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. Болельщики хоккейного клуба "Динамо-Минск" назвали голкипера Кевина Лаланда лучшим игроком матча против "Нефтехимика" (Нижнекамск), сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

Болельщики назвали Лаланда лучшим игроком в матче против "Нефтехимика"
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
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Накануне "бело-синие" провели предпоследний поединок регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на "Минск-Арене" завершилась со счетом 2:1 (по буллитам). Лаланд провел на льду все 60 минут основного времени, овертайм, а также отразил два буллита в серии послематчевых бросков.

"Совсем немного не хватило Кевину до "сухаря", но болельщики все равно признали его лучшим! За голкипера отдали голоса 58,95% участников опроса на нашем сайте", — рассказали в клубе.

Автор забитой шайбы и решающего буллита шведский форвард Фредерик Петтерсон стал вторым — за него проголосовали 31,11%. Кирилл Готовец, по мнению болельщиков, заслужил третье место (1,82%).

В субботу, 18 февраля, минчане проведут последний матч "регулярки" против казанского "Ак Барса".

Сейчас минчане занимаю пятое место на Западе — в активе команды 105 баллов в 59 играх. 

 
Теги: Минск
 
 
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На втором месте оказался автор голевого дубля Фредрик Петтерссон, за которого проголосовали более 30% фанатов.

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