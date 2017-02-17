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Болельщики назвали Лаланда лучшим игроком в матче против "Нефтехимика"
17.02.2017 20:17 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 фев — Sputnik. Болельщики хоккейного клуба "Динамо-Минск" назвали голкипера Кевина Лаланда лучшим игроком матча против "Нефтехимика" (Нижнекамск), сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
Накануне "бело-синие" провели предпоследний поединок регулярного чемпионата КХЛ.
"Совсем немного не хватило Кевину до "сухаря", но болельщики все равно признали его лучшим! За голкипера отдали голоса 58,95% участников опроса на нашем сайте", — рассказали в клубе.
Автор забитой шайбы и решающего буллита шведский форвард Фредерик Петтерсон стал вторым — за него проголосовали 31,11%. Кирилл Готовец, по мнению болельщиков, заслужил третье место (1,82%).
В субботу, 18 февраля, минчане проведут последний матч "регулярки" против казанского "Ак Барса".
Сейчас минчане занимаю пятое место на Западе — в активе команды 105 баллов в 59 играх.
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На втором месте оказался автор голевого дубля Фредрик Петтерссон, за которого проголосовали более 30% фанатов.
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