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Чемпионат Италии. «Ювентус» разгромил «Палермо» и другие матчи
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В 25-м туре серии А «Ювентус» принимает «Палермо», «Интер» отправится в гости к «Болонье», «Наполи» встретится с «Кьево», «Рома» – с «Торино», а «Милан» – с «Фиорентиной».
Чемпионат Италии
25-й тур
- Дата проведения
-
17 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
13 Маркизио,
2:0 –
40 Дибала,
3:0 –
63 Игуаин,
4:0 –
89 Дибала,
4:1 –
90 Чочев.
Ювентус –
Буффон, Дани Алвес, Бенатия, Бонуччи, Асамоа, Маркизио (Ринкон, 75), Хедира (Лемина, 46), Пьяца, Дибала, Стураро (Куадрадо, 70), Игуаин.
Палермо –
Посавец, Рисполи, Гольданига, Анджелкович, Алеэсами, Яяло (Шуньич, 51), Бруно Энрике, Чочев, Шаллаи (Эмбало, 71), Несторовски, Балог (Диаманти, 82).
- Предупреждения:
-
Гольданига
(4), Маркизио
(36).
- Дата проведения
-
19 февраля, 17.00, «Фриули»
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В 25-м туре серии А «Ювентус» принимает «Палермо», «Интер» отправится в гости к «Болонье», «Наполи» встретится с «Кьево», «Рома» – с «Торино», а «Милан» – с...
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