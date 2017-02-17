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Чемпионат Италии. «Ювентус» разгромил «Палермо» и другие матчи

18.02.2017 06:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 25-м туре серии А «Ювентус» принимает «Палермо», «Интер» отправится в гости к «Болонье», «Наполи» встретится с «Кьево», «Рома» – с «Торино», а «Милан» – с «Фиорентиной».

Чемпионат Италии

25-й тур

Ювентус – Палермо 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
17 февраля, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Маркизио, 2:0 – 40 Дибала, 3:0 – 63 Игуаин, 4:0 – 89 Дибала, 4:1 – 90 Чочев.
ЮвентусБуффон, Дани Алвес, Бенатия, Бонуччи, Асамоа, Маркизио (Ринкон, 75), Хедира (Лемина, 46), Пьяца, Дибала, Стураро (Куадрадо, 70), Игуаин.
ПалермоПосавец, Рисполи, Гольданига, Анджелкович, Алеэсами, Яяло (Шуньич, 51), Бруно Энрике, Чочев, Шаллаи (Эмбало, 71), Несторовски, Балог (Диаманти, 82).
Предупреждения:
Гольданига (4), Маркизио (36).
Аталанта – Кротоне
Дата проведения
18 февраля, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Эмполи – Лацио
Дата проведения
18 февраля, 22.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика
Болонья – Интер
Дата проведения
19 февраля, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Удинезе – Сассуоло
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Кьево – Наполи
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Сампдория – Кальяри
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Пескара – Дженоа
Дата проведения
19 февраля, 17.00, «Адриатико»
превью матча онлайн статистика
Рома – Торино
Дата проведения
19 февраля, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Милан – Фиорентина
Дата проведения
19 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

 
 
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В 25-м туре серии А «Ювентус» принимает «Палермо», «Интер» отправится в гости к «Болонье», «Наполи» встретится с «Кьево», «Рома» – с «Торино», а «Милан» – с...

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