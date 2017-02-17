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«Газиантепспор» исключил Путило из заявки на чемпионат Турции
18.02.2017 00:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Газиантепспора» Антон Путило и защитник Барт ван Хинтюм были исключены из заявки клуба на вторую часть чемпионата.
Напомним, Путило перешел в «Газиантепспор» летом 2015 года, заключив двухлетний контракт.
Подробную статистику выступлений 29-летнего Путило смотрите
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Полузащитник «Газиантепспора» Антон Путило и защитник Барт ван Хинтюм были исключены из заявки клуба на вторую часть чемпионата.
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