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Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля

18.02.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.

Руководство манкунианцев может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба, так как заявочное окно китайской лиги еще не закрыто.

В случае осуществления сделки Руни получит контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов в год. Срок его действующего соглашения с «МЮ» рассчитан до лета 2018 года.

 
 
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.

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