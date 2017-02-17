Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.

Руководство манкунианцев может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба, так как заявочное окно китайской лиги еще не закрыто.

В случае осуществления сделки Руни получит контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов в год. Срок его действующего соглашения с «МЮ» рассчитан до лета 2018 года.