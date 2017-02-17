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Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля
18.02.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.
Руководство манкунианцев может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба, так как заявочное окно китайской лиги еще не закрыто.
В случае осуществления сделки Руни получит контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов в год. Срок его действующего соглашения с «МЮ» рассчитан до лета 2018 года.
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае.
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